Lavrov ve Çavuşoğlu Suriye’deki ABD operasyonunu değerlendirdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’nin Han Şeyhun beldesinde 4 Nisan’da yapılan kimyasal saldırının araştırılmasının gerekliliğinde Rusya'yla ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.

Görüşmede ikili arasında bir önceki telefon konuşmasında (7 Nisan) yapılan değerlendirmelerin üzerinde durulduğu kaydedildi.

Lavrov, ABD’nin 4 Nisan’da gerçekleştirmiş olduğu roket saldırısının kabul edilemez olduğunu ve bu konuda Moskova’nın uluslararası camiada bir soruşturma açma niyetinin olduğunu belirtti. Çavuşoğlu da böyle bir soruşturmanın gerekliliğinde mutabık olduklarını bildirdi.

Emirhan Cengiz, Haberrus