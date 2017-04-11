Rus uzman: Türklerle temas kurmak hata, yine 'sırtımızdan bıçaklandık'

ABD, Esed rejimi tarafından sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle, Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü Akdeniz’deki iki detroyerden 59 adet Tomahawk füzesiyle vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ABD'nin Suriye'yi bu gerekçeyle bombalamasını "Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben bunu da yeterli görmüyorum." ifadeleriyle yorumlamıştı.

"Yine sırtımızdan bıçaklandık..."

Rusya'da yayın yapan Gazeta.ru sitesi ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı konusunu ele alarak bazı Rus uzmanlara sorular yöneltti. Rusya'da, Türkiye'nin bu yaklaşımını doğru bulmayanların yanı sıra, Türkiye'nin saldırıları onaylamasının 'doğal' bir durum olduğunu savunanlar da var.

Moskova merkezli Ortadoğu ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi Direktörü Semyon Bagdasarov, Astana görüşmelerinde elde edilen ateşkesin uzun süremeyeceğini savundu.

Bogdasarov, "Türkiye hiçbir zaman bizim müttefikimiz olmadı. Astana anlaşması sadece kısa süreli bir uzlaşmaydı, ciddi umut bağlamak saçma olurdu." dedi.

Rus uzman ayrıca, "Yine sırtımızdan bıçaklandık, Türklerle herhangi bir konuda temas kurmak büyük bir hesap hatası." diye ifade etti.

"Rus-Türk ilişkilerini etkikelemez diyenler de var"

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı ve Türkolog Yuriy Mavaşev ise Turkiye’nin, ABD tarafından yapılan füze saldırısının onaylamasının Rus-Türk ilişkilerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Rus uzman ayrıca, "Hava üssüne atılan Amerikan füzeleri tekil saldırı olarak kabul edilmelidir, Türkiye tabiki bu saldırıyı onaylıyor, ayrıca İdlib’e yapılan kimyasal saldırıdan sonra hangi ülke oraya füze fırlatsa Türkiye tarafı onaylayacaktı." ifadelerini kullandı.

Tek bir füze saldırısı ile Astana’da yapılan anlaşmanın ihlal edildiğini söylemenin yanlış olacağını savunan Mavaşev, "Önemli olan bundan sonra ABD’nin nasıl adımlar atacağı, Rusya ve ABD, Suriye’deki savaşın artık bitirilmesi gerektiğini biliyor." diye belirtti.

Putin Türkiye için "sırtımızdan bıçaklandık" demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Kasım 2015 tarihnde Türk F-16'lar tarafından düşürülen Rus uçağıyla ilgili yaptığı açıklamada "Terör işbirlikçileri tarafından sırtımızdan bıçaklandık" demişti.

Haberrus