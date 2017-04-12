"Esad bir hayvan, Putin çok kötü bir kişiye destek veriyor"

Fox Business kanalında yayınlanan ve Maria Bartiromo tarafından hazırlanan "Mornings with Maria" adlı programa konuk olan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Şam yönetimine verdiği desteği eleştirdi ve Esad'a verilen Rusya desteği hakkında "Eğer Rusya gidip bu hayvanı desteklemeseydi, hiçbir sorun olmazdı" dedi.

Trump, Suriye'de Esad yönetimine yönelik yaptıkları füze saldırısına ilişkin, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen (ABD Savunma Bakanı) General Mattis'i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum." dedi.

Trump ayrıca, "Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullandı ve bu saldırıları yapan Esed'i kastederek "O bir hayvan." yorumunu yaptı.

Trump, Rusya'nın desteği konusunda da "Putin gerçekten çok kötü bir kişiye destek veriyor ve bu hem Rusya hem insanoğlu hem de dünya için çok kötü." açıklamasını yaptı.

Haberrus