Kremlin: Putin'in Erdoğan'la görüşme planı yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dmitri Peskov, Putin ve Türk mevkidaşı Erdoğan arasında yakın zamanda bir görüşme planlanmadığını açıkladı.

Peskok, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna şöyle yanıt verdi: "Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı) ve Türkiye Dışişleri Bakanı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile ek olarak planlanmış herhangi bir görüşme yok."

Putin ve Erdoğan son olarak 10 Mart tarihinde başkent Moskova'daki Kremlin'de görüşmüştü.

Haberrus