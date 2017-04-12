Suriye’de 2 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye’de militanların saldırısı sonucu 2 Rus askeri hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Suriye’de militanların saldırısı sonucu askerimiz öldü. Askerlerin ölümüne bir mayın sebep oldu. Askeri doktorlar, aynı saldırıda yaralanan 1 Rus askerini kurtarmaya çalışıyor.”

Bununla birlikte, Suriyeli askerleri eğittiği belirtilen uzman Rus askerlerin ve bir askeri danışmanın havan topu ateşi altında kaldığı da belirtildi.

Bakanlık, ölen askerler için madalya töreni düzenleyecek.

Emirhan Cengiz, Haberrus