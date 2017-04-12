Tillerson'dan Rusya’ya ültimatom: Esad ailesi sona yaklaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün gerçekleştirmiş olduğu Moskova ziyaretinde Suriye krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

Tillerson, "Rusya seçim yapmalı. Ya ABD ve Batı ülkeleri yada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve İran." İfadelerini kullandı.

"Biz Suriye halkının acılarını dindirmek istiyoruz. Rusya bu konuda gelecekte önemli rol oynayabilir. Ancak Rusya Esad rejimi ve İran yanlısı tutumuna devam ederse, biz bunun Rusya'nın uzun vadeli çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyoruz." diyen Tillerson, "Biz çok açık görüyoruz ki Esad ailesi sona yaklaşıyor." diye ekledi.

Tillerson’a göre, Washington Suriye sorununun çözümü konusunda herhangi bir tarih vermiyor. Ancak Şam’da eninde sonunda yönetimin değişeceğinden emin.

Emirhan Cengiz, Haberrus