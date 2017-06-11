Putin: İranlı ortaklarımızla terörle mücadelede ortak hareket etmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da parlamento binası ile Humeyni Türbesi önünde yapılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kremlin'den yayınlanan mesaja göre Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yazdığı mektupta, yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadığını, teröre karşı uluslararası işbirliğine ihtiyacın arttığını ve bu alanda İran ile beraber ortak adım atmaya hazır olduklarını iletti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ileten Rus lider, yaralanan 40 küsür kişi için de acil şifalar diledi.

Haberrus