Putin Oliver Stone'a konuştu: Kaderimizi tek olan Tanrı bilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a 'Putin Röportajları' (The Putin Interviews) isimli belgesel için verdiği röportajlara ait yeni fragmanlar yayınlandı. Röportajların tamamı ABD'nin Showtime kanalında 4 bölüm olarak 12-13-14 ve 15 Haziran akşamları 21:00'da yayınlanacak.

Röportajda Stone'un, "Siz kaderinizde ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna Putin "Kaderimizi tek olan Tanrı bilir. Ölüm bir gün hepimizin başına gelecek. Önemli olan, o zaman gelene kadar, bu geçici dünyada neler başardığımız ve hayattan zevk alıp almadığımız."

Putin ve Stone'un iki yıldan uzun bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri bir dizi buluşmada yaptıkları röportajların yer aldığı belgeselin, 'bir Batılıya verilen en detaylı Putin portresi' olduğu ifade ediliyor.

Diğer bir fragmanda Putin, Stone'un, iki nükleer güç arasında sıcak savaş çıkması hâlinde üstün olacak tarafın ABD olup olmayacağı sorusuna, "Böyle bir çatışmada kimsenin hayatta kalacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Daha sonra Stone, her ikisi de ilişkilerinin Soğuk Savaş yıllarından beri en kötü döneminde olduğunu kabul eden Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin değişmesi için umut olup olmadığını soruyor.

Putin soruya, "Birileri bizi mezarlığa götürüp gömmeye karar vermediği sürece umut daima vardır" cevabını veriyor.

Belgeselin yayınlanan tanıtım filminde ise Stone, Putin'in beş suikast girişiminden kurtulduğuna ilişkin güvenilir bilgilere sahip olduğunu söylüyor.

Konuyu onlarca kez suikast girişimi atlatan Küba Devrim'nin efsanevi lideri Fidel Castro ile de konuştuğunu anlatan Putin bu girişimlerin güvenlikleri tarafından engellendiğini ima ediyor.

"Ben kendi işimi yapıyorum, güvenlik yetkilileri de kendi işlerini. İşlerini başarılı bir biçimde yerine getiriyorlar. Onlara güveniyorum" diyen Putin, bir Rus atasözünden de örnek verdi: "Kaderinde asılmak olan kişiler suda boğulmazlar."

Haberrus, Sputnik