Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya geliyor

Körfez ülkeleri ve Katar arasında yaşanan krizin ardından, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek için Cumartesi günü Moskova'ya geliyor.

Ria Novosti'nin Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Al Sani, cumartesi günü Moskova'yı ziyaret ederek, Lavrov ile bir araya gelecek. Al Sani'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemiş, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede gerilimi artıracak her gelişme endişe oluşturuyor. Her türlü anlaşmazlığın müzakere masasında çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." demişti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya'nın diğer ülkelerin iç işlerine karışmadığını ve sorunun barışçıl bir ortamda çözülmesinden yana olduğunu belirmişti.

CNN'e konuşan Al Sani, "İlerlemeci ve modern ülkesinin, diplomasiye ve Orta Doğu’da barışı güçlendirmeye inandığını" kaydederek, "Biz burada süper güç değiliz. Meseleleri çatışmayla çözmeye de inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus