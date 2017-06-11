Peskov: Amerikalı hackerlar Kremlin'in web sayfasına saldırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika Birleşik Devletleri topraklarından Rusya'ya hacker saldırılarının her gün tespit edildiğini belirtti.

Peskov'un ifadelerine göre saldırılan yerler arasında Rusya Başkanlığı internet sitesi de (kremlin.ru) yer alıyor.

Bu saldırıların arkasında kimin olduğuna dair soruyu yanıtlayan Peskov, ABD'ye ait topraklardan bahsettiğini, bu saldırıların arkasında resmi olarak Washington'un olduğunu söylemek istemediğini belirtti. Peskov, herhangi bir ülkeden gelen siber saldırıların, o ülkedeki resmi kurumların bu işe karışmış olabileceği anlamına da gelmediğini söyledi.

Rusya'nın açıklamalarına göre Rusya'ya yapılan hacker saldırılarının yüzde 28'i ABD'den geliyor. Siber saldırılar konusunda iki ülke, karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

Selim Saygıner, Haberrus