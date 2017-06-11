Zaharova: Lavrov eskiden sigara tiryakisiydi, şimdi çok azalttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un en yakınındaki isim Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un sigara tiryakisi olduğu günlerin eskide kaldığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Lavrov'un hangi sıklıkta sigara içtiğiyle alakalı bir soruya şöyle yanıt verdi: "Sigara içmek, onun için günlük bir ihtiyaçtan ziyade, artık bir gelenek olarak kaldı. Meslektaşları ile görüşmesinin ardından, sigara içmek için muhabbeti uzatabilir. Ama şunu belirteyim, onu tiryaki olarak isimlendirebileceğimiz zamanlar geçmişte kaldı. Günde iki taneye kadar düşürdü."

2004 yılından beri Rusya'nın Dışişleri Bakanılığı görevini yürüten Lavrov, sigara tiryakiliği ile tanınıyordu. Birleşmiş Milletler (BM) eski genel sekreter Kofi Annan, 2003 yılında BM tesisleri içinde sigara içilmesini yasaklamak için büyük çaba sarfetmiş, Lavrov ise kendisini sigara yakarken gören gazetecilere, "Annan bu binanın sahibi değil" açıklamasında bulunmuştu.

Haberrus