Eski FBI Başkanı: Rusya Soruşturması Yüzünden Kovuldum

Eski ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkanı James Comey, Donald Trump yönetiminin kendisi ve FBI'yla ilgili yalan söylediğini belirterek, "Rusya soruşturması yüzünden işime son verildiğini düşünüyorum. Bir şekilde Rusya soruşturmasının yürütülüş şeklini değiştirmek için kovuldum.” dedi.

VOA’nın haberine göre Eski FBI başkanı, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini umduğunu söylediğini, "o iyi biri" dediğini aktardı. Trump’ın Flynn hakkındaki bu sözlerini çok rahatsız edici bulduğunu ve o anda "Sayın Başkan bu yanlış" demeyi bile düşünemeyecek kadar şaşırdığını belirten Comey, Trump'ın bunu talimat şeklinde dile getirmediğini söyledi, "Ama ben bunu talimat olarak algıladım. Benden bunu yapmamı istedi" ifadesini kullandı.

Eski FBI başkanı, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğine dair şüphesi olmadığını da vurguladı.

Comey, senatörlere verdiği ifadede Trump ve yardımcılarının kendisini ve FBI başkanlığını karalamayı seçtiğini kaydederek, “Bunlar kesinlikle yalandı.” şeklinde konuştu.

Haberrus