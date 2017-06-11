Hindistan ve Pakistan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelikleri onaylandı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliğinde yapılan zirveye, Kırgızistan lideri Almazbek Atambayev, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Özbekistan Devlet Başkanı Şefket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi katıldı.
BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in de yer aldığı toplantıda terörle mücadele bildirgesi ve aşırılıkla mücadele konvansiyonu da imzalandı. Çin zirvenin sonunda ŞİÖ dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı.
Haberrus