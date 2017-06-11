Putin: Savaş çıkarsa kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaş çıkması durumunda hiç kimsenin hayatta kalamayacağını söyledi.

Putin, ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük "The Putin Interviews" adlı belgeselde ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, belgeselde Stone'un "Olası bir sıcak savaş durumunda ABD baskın güç müdür?" sorusuna "Böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

Belgeselde NATO'ya ilişkin soruları da yanıtlayan Putin, NATO'nun ABD'nin dış politika aracı haline geldiğini, NATO'da müttefikler değil ABD'ye bağımlı ülkeler olduğunu savundu.

Putin, "Bir ülke NATO üyesi olunca ABD'nin baskısına karşı dayanması güç hale geliyor. Böylece bu ülkeye aniden silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Anti-balistik füze sistemleri, askeri üsler ve ihtiyaç halinde yeni saldırı sistemleri konuşlandırılabiliyor." diye konuştu.

NATO'nun genişlemesiyle ilgili endişelerini de dile getiren Putin, Rusya sınırlarında giderek artan NATO varlığı ve askeri yığınak nedeniyle Rusya'nın da karşı önlemler almak zorunda kaldığını ifade etti.

Durumun gergin bir hal aldığını belirten Putin, ABD ile Rusya arasında ilişkilerin normalleşmesi için hala umut olduğunu söyledi.

Dört bölümlük "The Putin Interviews" belgeseli 12 Haziran'dan itibaren Showtime'da yayınlanacak.

Haberrus