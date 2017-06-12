Rus muhalif lider Navalnıy yeniden gözaltında

Rusya'da hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapan muhalif lider Alexey Navalnıy gözaltına alındı.

Muhalif liderin eşi Yulia Navalny Twitter hesabından eşinin gösterilere katılmak üzere Moskova'daki evinden ayrılırken gözaltına alındığını açıkladı.

Muhalif liderin çağrısı üzerine Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce göstericiden 100'e yakını gözaltına alındı. Ayırca St. Petersburg kentinde düzenlenen gösteride de gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

С Днём России! pic.twitter.com/CkfZXT6EKo — Alexey Navalny (@navalny) 12 June 2017

Navalnıy halkı gösterilere çağırırken, "Değişiklik istiyorum. Modern demokratik bir devlette yaşamak istiyorum ve vergilerimizin yollara, okullara ve hastanelere dönüşmesini, yatlara, saraylara ve üzüm bağlarına değil" demişti.

Rusya Savcılığı ise Kremlin Sarayı yakınlarındaki Tverskaya Caddesi'nde izinsiz gösterilere müdahale edileceğini açıklamıştı.

Navalnıy, daha önce de protestolara liderlik ettiği suçlamasıyla yargılanmış, suçlu bulunmuş ve hapis yatmıştı.

Haberrus