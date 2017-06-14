Putin, Suud Kral Selman ile Katar’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz telefonla bir görüşme gerçekleştirerek Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Ortadoğu bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya-Suudi Arabistan ikili ilişkilerini değerlendiren Putin ve Kral Selman, iş birliğini geliştirmeye yönelik isteğini dile getirdi.

Putin ve Kral Selman, iki ülke arasında farklı alanlardaki temasların sürdürülmesi konusuna mutabık kaldı.

Haberrus