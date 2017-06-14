ABD: Ruslarla ilişkilerimiz en düşük seviyede

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus-Amerikan ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Tillerson, "Ruslarla ilişkilerimiz şimdiye kadarki en düşük seviyesinde, ancak bunu stabilize etmeyi amaçlıyoruz. Rus yönetimiyle belli konularda ilişkilerimizi kendi çıkarımız doğrultusunda yeniden kurabilir miyiz diye çalışıyoruz. Özellikle Suriye'de bazı çabalarımız var ve bunların olumlu yönde ilerlediğini söyleyebilirim. Ancak bunların sonuç vereceğini söylemek için çok erken." şeklinde konuştu.

ABD Kongresinin Rusya'ya karşı bazı yaptırımlar getirmeyi hedefleyen adımları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tillerson, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istedikleri bir dönemde bu tür bir kararın işlerini zorlaştıracağını söyledi. Terörizmle mücadele ve Suriye'deki iç savaşı sona erdirme anlamında Rusya ile iş birliği kanalları üzerine çalıştıklarını dile getiren Tillerson, "Aradığımız şey esnekliktir. Kanalların açık olmasını isteriz." dedi.

Haberrus