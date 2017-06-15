Kadirov: Çeçen gençler, Rusya ordusunda her türlü göreve hazır

Suriye'de Rus ordusunun etkinliğinde Çeçenlerin rolüne dikkat çeken Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Çeçen gençlerin askeri hizmete ve zorluk derecesi ne olursa olsun tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Çeçen lider, "Kendini, yurdunu koruma işine adamaya hazır olan gençlerin sayısının artması çok hoş. Ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi. Vladimir Vladimiroviç (Putin), birliklerimizin etkili hareket ettiğini, ustalıklarını geliştirdiklerini vurguladı. Bunda, Çeçenistan'da konuşlu ve genelde yerel sakinlerden oluşan birliklerin de büyük payı var" dedi.

Rusya ve Suriye savunma bakanlıklarının, Çeçenlerin bu ülkedeki çözüm sürecine katkısını takdir ettiğinin altını çizen Kadirov, "Çeçen gençler, Rusya ordusunda hizmete ve zorluk derecesi ne olursa olsun tüm görevleri yerine getirmeye hazır" diye konuştu.

Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Haz 2017, 05:50 PDT )

Haberrus