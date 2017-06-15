Putin'in 4 saat süren canlı yayını sona erdi: yöneltilen sorular ve yanıtları

Rusya'da kamuoyunun yakından takip ettiği, vatandaşların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan soru sorabildiği 'Direkt Hat' programının 15'incisi 15 Haziran 12:00'da başladı, 16:00'da sona erdi. 4 saat boyunca canlı yayında Rusya'nın dört bir yanından gelen çeşitli soruları yanıtlayan Rus lider, toplamda 70'e yakın soru cevapladı.

Putin'e yöneltilen sorulardan bazıları ve Rus liderin o sorulara yanıtı:

'Rusya ekonomisinin geleceği ne olacak?'

Rusya ekonomisinin geleceği ile alakalı bir soruya Putin, ülke ekonomisinin geleceği hakkında iyi sinyaller gördüğünü, ekonominin yeniden büyümeye başladığını ancak halkın gelirleri gibi bazı sorunların devam ettiğini belirtti...

Rusya ekonomisinin krizden çıkıp çıkmadığı sorusuna ise, resesyon döneminden çıkıldığını ve ekonominin yeniden büyümeye başladığını söyleyen Putin'e göre, ekonomideki olumlu veriler arasındaysa üretim ve sermaye yatırımının artması ve enflasyonda görülen rekor seviyesindeki düşüş yer alıyor.

'Putin, iki gün bu programa hazırlandı'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Direkt Hat başlamadan önce gazetecilere yaptığı bir açıklamada, Putin'in iki gündür hiç ara vermeden bu programa hazırlandığını söyledi.

'Rusya 52, Batılı ülkeler ise 100 milyar dolar kaybetti'

Putin, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın 52 milyar dolar kaybettiğini, Batılı ülkelerinse kendi yaptırımları yüzünden 100 milyar dolardan fazla zarara uğradığını açıkladı. "Yani yaptırım uygulayan ülkeler Rusya'dan daha fazla kaybetti" ifadelerini kullanan Putin, Batılı ülkelerin kendilerine uyguladıkları yaptırımlara ilişkin olaraksa "Kırım olmasaydı Rusya'yı çevrelemek için başka bir bahane bulurlardı" dedi.

"ABD Senatosu'nun Rusya'ya yönelik yaptırımları neden sertleştirdiğini bilmiyorum. Bu, belki de ABD içerisindeki siyasal mücadeleyle ilgilidir" diyen Putin, kendilerine uygulanan yaptırımları, her güçlendiğinde Rusya'yı çökertmek amacıyla asırlardır uygulanan bir pratik olduğunu söyledi.

'Dakikada 100 soru'

Program boyunca Direkt Hat operatörlerine dakikada 100'den fazla soru geldiği belirtildi. Putin, insanları en çok rahatsız eden ya da endişelendiren konuları doğrudan öğrenebildiğini için Direkt Hat programını yararlı bulduğunu söyledi.

'Yaptırımlar sonsuza dek uygulanmaz'

Yaptırımların olumlu tarafları olduğunu da söyleyen Putin, söz konusu yaptırımların Rusları akıllarını kullanmaya zorladığını, bu sayede Rusya'da tarım dahil olmak üzere birçok sektörün geliştiğini söyledi.

Putin, "Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler bunları kaldırırsa, biz de kendi uyguladıklarımızı yeniden değerlendiririz. Yaptırımlar sonsuza dek uygulanmaz" ifadelerini de kullandı.

Putin, "Rusya, laik bir devlet, öyle kalmaya da devam edecek" dedi.

'Vladimir Vladimiroviç, paralar nerede?'

Putin, sel nedeniyle pek çok evin zarar gördüğü bir bölgeden arayan ve kendilerine söz verilen maddi yardımın yapılmadığını söyleyen bir vatandaşın şikayeti üzerine, söz konusu bölgenin valisine hitaben, "Vladimir Vladimiroviç, paralar nerede?" dedi.

Путин о жалобе на невыплаты пострадавшим от наводнения в Ставропольском крае https://t.co/bLmGyarrNS pic.twitter.com/86VfvGSH3r — РИА Новости (@rianru) 15 Haziran 2017

'Torunlarımla ilgili ayrıntı verirsem, onları rahat bırakmazlar'

Kendi torunlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Putin, torunlarından birinin anaokuluna gittiğini, kısa bir süre önceyse ikinci torununun dünyaya geldiğini söyledi.

"Torunlarımın prens gibi büyümemesini, normal ilişkileri olmasını istiyorum" diye devam eden Putin, dedikoduların aksine, kızları ve torunlarının Rusya'da yaşadığını belirtti ve kızlarının bilim ile ilgilendiğini, siyasetle ilgilenmediğini ya da siyasi meselelere müdahale etmediğini ekledi.

Putin, "Torunlarımla ilgili ayrıntı verirsem, onları rahat bırakmazlar. Bu da çocukların gelişimine zarar verir. Bu konuya anlayışla yaklaşılmasını rica ediyorum" dedi. Putin'in özellikle kızlar ve ailesiyle ilgili çok nadir açıklama yaptığı biliniyor.

Путин о внуках: Если я сейчас о них расскажу, их уже не оставят в покое. А это нанесет ущерб развитию ребенка. Прошу отнестись с пониманием pic.twitter.com/7MU7FIP7PF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 Haziran 2017

'James Comey için Edward Snowden benzetmesi'

Putin, Rusya'yı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlayan eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'nin Senato İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifadeye ilişkin bir soru üzerine Rusya'nın ABD'lilerin zihinleri üzerindeki etkisinin, sponsorluğunu yaptığı sivil toplum kuruluşları ile faaliyet gösterdikleri ülkeleri etkileme hedefi olan ABD'ninkinden fazla olmadığını belirtti.

Comey'in ifade sırasında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kanıtlayabilecek herhangi bir delil sunmadığını da vurgulayan Putin, Comey'in Trump'la yaptığı görüşmelerin içeriğini basına sızdırmasını 'çok tuhaf' olarak tanımlayıp bunun, eski FBI direktörünü 'zarar görebileceği bir duruma' soktuğunu belirtti. Putin, ABD'nin yıllardır Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Comey'in bir FBI başkanından ziyade bir aktivist gibi hareket ettiğini, bu nedenle de eski NSA çalışanı Edward Snowden'dan hiçbir farkı olmadığını belirten Putin, Comey'ye de siyasi sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

'Amerika tüm ülkelerin iç işlerini karışıyor'

Putin, ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Elinize bir dünya küresi alın, onu çevirin ve parmağınızı bir yerde durdurun, burada da mutlaka onların müdahalesi vardır. Bunu, diğer ülke liderleriyle konuşmalarımdan biliyorum. Amerikalılarla tartışmak istemiyorlar, bu yüzden kimse bunu doğrudan söylemiyor."

'Suriye'ye en yeni silahlarımızı denedik'

Suriye'deki terörist gruplara yönelik operasyonların, Rusya'nın yeni silahlarını denemesine olanak verdiğini belirten Putin, "Oraya en gelişmiş silahlarımızı yerleştirdik ve performanslarını seyrettik. Ordumuz için bu paha biçilemez bir denetimdi. Ordumuzun savaşa hazırlık durumu yeni bir seviyeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Suriye'yle ilgili orta vadeli planlarından birinin, Suriye ordusunu güçlendirmek olduğunu söyleyen Putin'e göre, bu sayede Rus askerler bu ülkedeki Rus üslerine geri çekilebilecek. Öte yandan Putin, Suriye ordusunun güçlendirdikten sonra da gerekmesi hâlinde Rusya'nın orduya havadan destek vereceğini söyledi.

Putin, Suriye'deki bir diğer hedeflerininse, bu ülkede her tarafın dahil olduğu bir siyasal çözüm süreci başlatmak olduğunu kaydetti.

'Olduğunuz yere geleceğim'

Putin, İjevsk kentinden arayan ve yaşadığı bina hasarlı olduğu için başka bir apartmana yerleştirilmeyi talep eden ancak bu isteği yerel yöneticiler tarafından geri çevrilen bir kadının şikayeti üzerine "Olduğunuz yere geleceğim ve (yerel yöneticilerle) bizzat konuşacağım" dedi.

"Я к вам заеду. Лично поговорим": Путин - девушке из Ижевска, пожаловавшейся на отказ в переселении из аварийного жилья pic.twitter.com/PJKNksOa6L — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 Haziran 2017

'Rusya'da muhalefet sosyal sorunları kendi reklamları için kullanıyor'

Putin, Rusya'daki muhalefet hareketine ilişkin bir soru karşısındaysa, "Yapıcı bir diyaloğa hazır olan herkesle konuşmaya hazırım. Fakat kendi siyasal hedeflerine ulaşmak için zorluklardan faydalananlar ile konuşmaya hazır değilim" dedi.

Rusya'daki pek çok muhalifin ülkenin sorunları hakkında spekülasyon ürettiğini fakat bu sorunlar için hiçbir çözüm önermediğini belirten Putin, muhalefetin sosyal sorunları kendi reklamları için kullandığını söyledi.

'Biri beni aldatırsa, bunu asla unutmam'

Putin, birinin onu aldatıp aldatmadığı yönündeki soruya, kendisine yalan söylendiğini anlasa bile acele kararlar almadığı yanıtını verdi. Putin şöyle devam etti: "Böyle durumlarda o insanın ne istediğini ve bunu neden istediğini anlamaya çalışıyorum. Fakat bana yaptığını asla unutmam."

Путин: У меня до сих пор привычка есть - не могу оставить в комнате включенным свет. Выхожу - обязательно выключаю pic.twitter.com/ENr5bRKkir — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 Haziran 2017

'Alışkanlık: Bir yerden çıkarken ışığı kapatırım'

Putin, bir soru karşısında Rusya'da sıradan insanların nasıl yaşadığını bildiğini, kendisinin de böyle bir aileden geldiğini söyledi. Putin şöyle devam etti: "Meslektaşlarımdan birine ailemin nasıl yaşadığını, babamın elektrik faturasını zamanında ve tamamen ödeyebilmek için elindeki her kuruşu nasıl saydığını anlatmıştım. Hâlâ bu zamanlardan kalan bir alışkanlığım var: Bir yerden çıkarken ışığı asla açık bırakamıyorum. Oradan çıkarken ışığı da kapatıyorum."

'Rusça biliyorum, Almanca konuşuyorum, İngilizce...'

Hangi dilleri bildiği sorulan Putin, "Tanrı'ya şükür Rusça biliyorum. Almancayı akıcı konuşuyorum. İngilizceyi ise biraz anlıyorum" yanıtını verdi.

Putin son olarak, kendisinden sonraki Rusya devlet başkanının kim olacağı hakkındaki soruya bunun Rus halkının vereceği bir karar olduğunu belirtti.

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PROGRAMIN TAMAMI;