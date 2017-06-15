Putin canlı yayında 4 saat boyunca 70 soru cevapladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, saat 12:00'da başlayan ve canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtladığı 'Direkt Hat' programı saat 16:00'da sona erdi. Rus lider, 4 saat boyunca yaklaşık 70 soruya yanıt verdi.

15'inci kez gerçekleştirilen programın sonunda Putin, tüm sorulara cevap veremediği için özür dileyerek, vatandaşların kendisine darılmamasını söyledi.

Vatandaşlar tarafından Putin'e gönderilen soruların sayısı 2 milyona ulaştı.

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Haberrus