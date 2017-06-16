Lavrov: Rus-Türk yakınlaşmasından neden rahatsızlık duyduklarını anlamadım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson’ın Rusya -Türkiye'nin yakınlaşmasından endişe duymasına şaşırdığını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Moskova'da Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Tillerson'un Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasından endişe duyduğunu okuduğumda şaşırdım. Tillerson'un ne demek istediğini anlamadım. Zira Rusya ve Türkiye birbiriyle komşu ve soğukluk dönemini başarılı bir şekilde geride bırakan iki ülke, işbirliğini geliştiriyor" dedi.

Tillerson'un Rus-Türk yakınlaşmasından hangi açıdan endişe duyduğunu bilmediğini ifade eden Lavrov, "Türkiye ile ikili ilişkilerde ve çok taraflı ortak faaliyetlerimizde, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normları temelinde ilgili tüm ülkeler arasında eşitlik ilkesine dayalı işbirliği yapılmasını samimi olarak isteyen tarafları endişeye sevk edebilecek bir husus görmüyorum.” dedi.

Lavrov ayrıca, Moskova'nın ABD'de endişeye yol açan her konuya yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

Haberrus