Rusya’dan Bağdadi açıklaması: Öldürmüş olabiliriz

Rusya Savunma Bakanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, Rus güçlerinin Suriye'de 28 Mayıs'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasının ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ellerinde kesin bir kanıt olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili Kremlin’den henüz bir doğrulama gelmedi, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanlığı’ndan düzenli olarak bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu bilginin doğruluğu araştırılırken, toplantının militanların Rakka'yı 'güney koridoru' üzerinden terk edebilecekleri olası yolların değerlendirilmesi için düzenlendiği ihtimali gündeme geldi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Su-35 ve Su-34 savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda IŞİD askeri konseyi olarak bilinen grubun üyeleri olan en üst düzey komutanların yanı sıra 30 orta rütbeli yöneticisi ile onları koruyan 300 kadar militanın da öldürülmüş olabileceğini belirtti.

Haberrus