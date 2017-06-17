Putin: Gülen'in darbe girişiminde yer alması hakkında bir fikrim yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki 15 Temmuz başarısız darbe girişimine ilişkin konuştu. Putin, Gülen'in darbe girişiminde yer aldığı iddiaları için, "bu konuda bir fikrim yok" dedi.

Sputnik'in haberine göre, 'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa —ki bu konuda bir fikrim yok-, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor." Konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.

ABD'li yönetmen Oliver Stone'un 'The Putin Interviews' isimli belgesel filmi ABD'nin Showtime kanalında 12,13,14 ve 15 Haziran akşamlarında 4 bölüm halinde yayınlandı.

Haberrus