Rusya Suriye’de ABD ile işbirliğini askıya aldı: Bu bir saldırganlık eylemi

Rusya Savunma Bakanlığı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye rejimine ait Su-22 savaş uçağının Rakka'da vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya, Suriye hava sahasında yaşanabilecek kazaları önleme amacıyla ABD ile vardığı anlaşmayı askıya aldı. Rusya Savunma Bakanlığı ABD uçaklarının Suriye ordusuna yönelik tutumunu 'uluslararası hukukun en ciddi ihlali' ve 'saldırganlık eylemi' olarak nitelendirdi.

Uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce ABD, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Cedin yakınlarında Suriye Demokratik Güçlerine saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

ABD, Suriye uçağının koalisyonun desteklediği güçlerin bulunduğu alanın yakınlarına bomba attığını belirtmiş, Şam yönetimi ise uçağın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü mevzilerini hedef aldığını duyurmuştu.

Lavrov: ABD Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Sergey Lavrov Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaşın son bulmasına yönelik yeni barış görüşmelerinin de 10 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacağını açıkladı.

Rusya: Füzelerle önleme yapacağız

Bakanlık, Fırat Nehri'nin batısında Rusya-Hava Uzay Kuvvetleri'nin operasyon sahasında tespit edilecek, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil koalisyona ait her türlü hava aracına Rus füze savunma sistemleri tarafından önleme yapılacağını bildirdi.

Haberrus