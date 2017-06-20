Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov oldu
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Rusya Devlet Balkanı Vladimir Putin, Aleksey Yerhov’u Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
Putin, Yerhov’un yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Daha önce Rusya Parlamentosu Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destek vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı olarak görev yapan Aleksey Yerhov, daha önce Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu görevinde bulunmuştu.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Aralık 2016’da suikaste uğramasının ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği koltuğu 6 ay süreyle boş kalmıştı.
Berk Atacan, Haberrus