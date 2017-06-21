Katar Emiri'nden Putin'e mektup
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiği belirtildi.
Al Jazeera Rusya servisinin haberin göre el Sani, Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad el Atiyye aracılığıyla Putin'e yazılı bir mektup gönderdi.
İkili ilişkilere ve Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki duruma değinilen mektubun Atiyye aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ilettildiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Katar Emiri'nden mesaj aldıklarını doğruladı.
Peskov, diplomatik kanallardan ulaştırıldığını söylediği mesajın içeriği hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Haberrus