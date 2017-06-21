Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk fabrikasını Türk firması inşa edecek

Dünyaca ünlü otomobil devi Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk fabrikasını ESTA Construction inşa edecek. 250 milyon avronun üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek tesis, 2018 yılının sonunda tamamlanacak.

Tüm dünyada inşa ettiği ikonik projelerle adından söz ettiren ESTA Construction yine bir ilke imza attı. Otomobil devi Mercedes-Benz, Rusya’da kuracağı ilk fabrikasını ESTA Construction’a emanet etti. 250 milyon avronun üzerinde bir yatırımla hayata geçirilecek proje, Mercedes-Benz’in Rusya’da yapacağı en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. ESTA’nın 2017 Haziran ayı itibari ile inşaatına başlayacağı tesis, 18 ay gibi kısa bir sürede teslim edilecek.

Bahattin Demirbilek: “ESTA Construction yine bir ilki başardı.”

Yeni Mercedes-Benz fabrikasının yapımıyla ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction yine bir ilki başararak otomobil devi Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk fabrikasını inşa edecek. Mercedes-Benz gibi sektörün lideri bir şirketin bizleri tercih etmesi elbette çok gurur verici” dedi. Ayrıca Türkiye’de inşa etmeye başlayacakları projelerle ilgili de konuşan Demirbilek, “2017 yılıyla birlikte Türkiye’de gayrimenkul alanında inşa edeceğimiz 5 büyük proje için de harekete geçmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanında aynı heyecanla ESTA markasına değer katan 10.000’e yakın çalışanımız var. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. pic.twitter.com/D8Lco1NXmJ — Bahattin Demirbilek (@BahaDemirbilek) 8 Haziran 2017

Rusya'nın en büyük AVM'sini inşa edecek

Öte yandan dünyaca ünlü Fransız perakende grubu IMMOCHAN, Moskova’da gerçekleştireceği Rusya’daki en büyük AVM projesini ESTA Construction’a verdi. 120 bin metrekarelik brüt Kullanım alanına sahip “SEC Aquarelle” inşaatında temel atma töreni 30 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti. 120 Milyon Dolar yatırım değerine sahip olan proje, 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanacak.

Rusya pazarında devam eden ve biten projeleri...

ESTA Construction’ın gerçekleşitdiği projeler arasında en dikkat çekicisi Krasnodar’da inşa ettiği, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı unvanını taşıyan “Krasnodar Stadyumu”. Sochi Kış Olimpiyatları kapsamında ESTA tarafından inşa edilen, en üst katında Avrupa ve Rusya’nın 1., dünyanın 3. en büyük yekpare cam çatısı altında 6 bin m²’lik devasa bir aquapark ve plaj barındırmasıyla dikkatleri üzerine çeken “Gorkiy Gorod Alışveriş Merkezi” de bunlardan biri. Yine ‘The Commercial Real Estate Moscow Awards 2017’den ödülle dönen, Moskova’nın kalbinde bulunan Metropolis I’e ek olarak yükselen, 63 bin m² kapalı alana sahip A+ sınıfı AVM’ye ek olarak 27 bin m²’lik çok katlı otoparkı da kapsayan “Metropolis II AVM de ESTA tarafından inşa edilen yapılar arasında yer alıyor. Moskova’nın en önemli konut ve yaşam projesi olan "Donstroy" için tarihinin en iddialı Sertse Stolitsa Moskova Nehri kıyısında 145bin m²’lik bir alanı kaplamakta.

‘Kirlenmiyorsan; işini doğru yapmıyorsun demektir’ pic.twitter.com/gq7IskHy9S — Bahattin Demirbilek (@BahaDemirbilek) 31 Mayıs 2017

Rusya’da devam eden projeler arasında; Krasnodar’da inşa edilen dünyanın en teknolojik ve ekolojik Central Park Projesi “Krasnodar Central Park”, Talyatti’de 52 bin m²’lik alanda inşa edilen ve yeni nesil alışveriş merkezlerinin göz alıcı ve güçlü bir örneği olan “Immochan Talyatti Retail Park”, 66 bin m² kapalı alana sahip Moskova Domodedovo Uluslararası Havalimanı için hayata geçirilen, teknoloji ve lüksü bir arada sunan, katlı otopark projesi bulunuyor.

Selim Saygıner, Haberrus