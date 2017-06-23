ABD yaptırımları genişletti, Rusya karşılık verecek

ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle uygulanan mevcut yaptırımları genişleterek 38 kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 19 kişi ve 19 kuruluşa daha yaptırım uygulanacağı bildirildi.

AA’nın haberine göre Yaptırım listesine alınan kişilerin çoğunu ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluştururken, listede iki Rus hükümet yetkilisinin de yer aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uzattığını duyurmasından bir gün sonra yapılan açıklamada, "ABD'nin tedbirlerinin uluslararası partnerleriyle aynı çizgide olmasını sağlayacak karar, mevcut yaptırımları delme girişimlerine karşı tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetiminin, Ukrayna'nın doğusundaki olaylara ilişkin yaptırımlarını Rusya, Minsk Anlaşması'nın kurallarına tamamıyla yerine getirene, Kırım'la ilişkili yaptırımlarını ise yarımadadaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdüreceği belirtildi.

Rusya karşılık verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımları uzatmasına ve genişletmesine cevap verileceğini söyledi.

Peskov “Geçmiş yıllardaki tüm yaptırımlar, karşılık vermedeki ana ilkenin, karşılıklılık ilkesi olduğunu gösterdi” dedi.

Yaptırımların Ukrayna krizinin çözümünü engellediğini söyleyen Peskov, “Bugün bir açıklama sunduk. Uzmanlar düzeyinde çeşitli seçenekler üretiliyor ve teklif ediliyor.” şeklinde konuştu.

Haberrus