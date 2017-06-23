Kalın: İdlib’e Rus ve Türk askerleri konuşlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye’nin İdlib kentine Rus ve Türk askerlerinin konuşlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, Suriye’de çatışmasızlık bölgesi kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalın açıklamasında, “Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Türkiye, Rusya ve İran arasında bir mekanizma kuruldu. Bir çalışma grubu var. Geçen hafta Putin’in Suriye özel temsilcisi Lavrentiyev buradaydı. Biz de onunla oturduk detaylı bir şekilde konuştuk. Şimdi teknik heyetler bu çatışmasızlık bölgelerinin lojistiğini tartışıyorlar. Tampon bölge tabiri teknik olarak doğru olmaz. Ama rejim güçleri ile muhalif güçlerin arasında konuşlandırılacak güçlerin kimlerden oluşacağı, sayısının ne olacağı, mekanizmalarının ne olacağı konusunda şu anda o heyetler çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz başında yapılacak Astana toplantısında da bunun belirli bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün’ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

“Kırgız ve Kazak askerler de olabilir”

Suriye’ye Kırgız ve Kazak askerlerinin de konuşlanabileceğini söyleyen Kalın, “Rusların bir önerisi var: Belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler. Bu görev gücü içerisinde onlar da yer alabilir. Temmuz’daki Astana toplantısına kadar bunun daha somut bir şekil almasını bekliyoruz.” dedi.

“ABD ve Rusya arasında yeni riskler doğabilir”

Kalın açıklamasında Suriye rejimine ait Su-22 savaş uçağının ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından vurulmasına ve ardından yaşanan gelişmelere de değindi.

Kalın, "Ruslarla Amerikalılar arasında uçuşlar konusunda bir koordinasyon mekanizması var. Bunun amacı da Rus ve Amerikan uçaklarının oralarda operasyon yaparken birbirleriyle karşı karşıya gelmemeleri. Ruslar, Amerika’nın bir Suriye uçağını düşürmesinden sonra bu mekanizmanın durdurulduğunu ilan ettiler. Daha önce de Rusya ile Amerika arasında bu tür gerilimler oldu. Ama o mekanizmaların işletilmesi gerekiyor. Aksi hâlde başka riskler doğabilir. Kazalar olabilir. Kim nerede uçuyor, kim kimin sahasında gibi konulara dikkat edilmezse çok ciddi riskler olabilir." şeklinde konuştu.

Haberrus