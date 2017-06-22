Zaharova: Karlov soruşturması sürüyor, detayları konuşmak için erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, geçen yıl Aralık ayında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zaharova, “Suikastle ilgili Türk kolluk makamları tarafından yürütülen soruşturma sürüyor ve Rusya soruşturma grubu ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.” dedi.

Suikaste karıştığı şüphesiyle birçok kişinin gözaltına alındığını söyleyen Zaharova, gözaltına alınanlar arasında suikasti gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın çalışma arkadaşlarının da bulunduğunu ifade etti.

“Kesin bir senaryo hakkında konuşmak erken”

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Büyükelçiliği’nin soruşturmayla ilgili sürekli kontrol yaptığını belirten Zaharova, saldırıyla ilgili belirli bir senaryonun olmadığını aktardı.

Zaharova, “Bilinen sebeplerden ötürü soruşturmanın detaylarıyla ve olayla ilgili kesin bir senaryo hakkında konuşmak için henüz erken.” açıklamasında bulundu.

Berk Atacan, Haberrus