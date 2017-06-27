CNN'de Rusya haberleri nedeniyle 3 kişi istifa etti

ABD'li haber kanalı CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş ekibinden bir kişinin Rusya ile ilişkileri olduğu iddiasının yer aldığı bir haberin yayınlanması, daha sonra da geri çekilmesi ardından üç çalışanının istifalarını kabul ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, istifalarını veren gazeteciler; söz konusu haberi yazan Thomas Frank, televizyonun araştırma bürosundan bir editör olan Eric Lichtblau ve bu büronun denetlenmesinden sorumlu olan Lex Haris.

"Benim onayım olmadan Rusya ile ilgili haber yayınlanmayacak"

Daha önce çıkan haberlerde ise, CNN Money'nin genel yayın yönetmeni Rich Barbieri editörlerine gönderdiği bir mektupta şu ifadeleri kullanmıştı: "Kimse, benim ve (CNN'in video haber bölümünün yöneticilerinden biri olan) Jason'ın (Farkas) onayı olmadan Rusya'yla ilgili haberleri yayınlamamalı. Bu hem sosyal medya hem video haberler hem de editör makaleleri için geçerli. Hiçbir istisna uygulanmayacak."

Barbieri'nin söz konusu kararı ve 3 kişinin istifası, CNN'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan ekonomist Anthony Scaramucci'nin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu yetkilileriyle bağlantıları olduğu iddiasının yer aldığı bir yazı yayınlamasının ardından geldi.

​Daha sonra yazı "editoryal standartlarına uymadığı için" CNN'in sitesinden kaldırılmış ve televizyonun yöneticileri Scaramucci'den özür dilemişti. Scaramucci de Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada CNN'in özrünü kabul ettiğini söylemişti.

Haberrus