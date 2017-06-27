Rusya vatandaşları için tarihin en önemli 3 ismi belli oldu

Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center'ın yaptığı ankete göre, Rusya vatandaşlarına göre Rusya tarihinde en önemli isimler sırasıyla; Sovyet lider Joseph Stalin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şair Aleksandr Puşkin ve kim Devrimi'nin lideri Vladimir Lenin.

Anket sonucunda katılımcıların yüzde 38'i Sovyet lideri Joseph Stalin'in en önemli insan olduğunu söyledi. Stalin'den sonra ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke tarihinin en önemli kişisi olduğunu düşünüldüğü görüldü.

Katılımcıların yüzde 34'ü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve şair Aleksandr Puşkin'in en önemli kişilikleri olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 32'si de Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir Lenin'in tarihin en önemli insanı olduğunu ifade etti.

Rus tarihçi Aleksandr Dyukov, Putin'in Rusların gözünde bu kadar önemli olmasının nedenine ilişkin de Kırım'ın Rusya'ya geri dönmesi ve Rusya'nın Batılı partnerlerle zıtlıklar yaşadığı bu dönemde, uyguladığı dış politika olduğunu söyledi.

Dyukov, Lenin'in de Rusların büyük bölümünün olumlu yaklaştığı Sovyetler Birliği'nin kurucusu olması nedeniyle bu şekilde anıldığını ifade etti.

Levada Center, 7-10 Nisan tarihleri arasında Rusya'nın 48 bölgesinden 1600 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.

Haberrus