Cumhurbaşkanlığı, İzvestiya'nın Erdoğan röportajını yalanladı

Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir röportaj gerçekleştirdiğini, Erdoğan'ın "Türkiye, Suriyeli Kürtlere karşı askeri operasyonlara hazır" dediğini iddia etti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise, "Böyle bir röportaj yapılmadı" bilgisini paylaştı.

İzvestiya gazetesi tarafından 28 Haziran 01:20'de "Erdoğan: Türkiye, Suriyeli Kürtlere karşı askeri operasyonlara hazır" başlığıyla girilen haberde Erdoğan'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kenti kontrol alanına alabileceğini söylediği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı, Rus haber ajansı Sputnik'in de dünyaya duyurduğu söyleşi için "Böyle bir röportaj yapılmadı" bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, terör örgütü PYD'nin Türkiye için tehdit olduğunu, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun genişletilebileceği mesajını vermişti. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı uzun süre gündemden düşmemişti.

Haberrus