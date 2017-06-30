McDonald’s Moskova’da evlere servis başlattı
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ABD’li hazır yemek firması McDonalds Rusya’nın başkenti Moskova’da evlere sipariş servisi hizmeti başlattı.
Pilot rejimde başlayan evlere servis hizmeti, şimdilik sadece Uber Eats mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.
Uber Rusya Direktörü İrina Guşina, 28 Haziranda başlayan servisin henüz test aşamasında olduğunu söyledi.
Rus Vedomosti gazetesine açıklamalarda bulunan Moskova’daki McDonald’s şubelerinden birinin müdürü ise hizmetin şu anda Moskova’daki 6 şubeyle sınırlı olduğunu, zamanla evlere servis yapan şube sayısının artacağını belirtti.
Berk Atacan, Haberrus