Putin ve Trump 10 gün sonra Almanya’da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Temmuz’da Almanya’da bir araya gelerek ikili görüşme yapması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Almanya'da yapılacak G20 zirvesi sırasında büyük olasılıkla bir araya geleceklerini, tarafların bir araya gelmemelerinin doğru olmayacağını söyledi.

Krasnodar'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Lavrov, “Zirvedeki görüşme için bir hazırlık yapılmıyor. İki başkanın aynı anda, aynı şehirde, aynı binada, aynı salonda olacağından yola çıkarsak, görüşmemeleri, hatta birçok konuda görüşmemeleri yanlış olur.” dedi.

İki liderin görüşme konuları arasında sadece Suriye ve Ukrayna olmayacağını ifade eden Lavrov, “Öncelikle, hem Rusya hem de ABD’nin temel çıkarlarının gözetilmesi için diyaloğun iyileştirilmesi gerekiyor.” dedi.

G20 Zirvesi, Almanya’nın Hamburg şehrinde 7-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Berk Atacan, Haberrus