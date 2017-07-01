Rusya Batı’ya karşılık verdi, yaptırımlar bir yıl uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararına karşılık Rusya’nın uyguladığı yaptırımların bir yıl daha uzatılmasını öngören talimatnameyi imzaladı.

Kremlin resmi web sitesinde yayınlanan kararnamede Rusya hükümetine Batılı ülkelere karşı yaptırımların 31 Aralık 2018’e kadar uzatılması talimatı veriliyor.

AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların, 1 Ocak 2018'e kadar uzatılması kararı almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Rusya ise AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor.

AB’den meyve sektörüne destek

AB Komisyonu, Rusya'nın Avrupa'dan meyve ithalatını yasaklaması nedeniyle bu sektörü koruyucu ilave tedbirler alındığını açıkladı. Buna göre, AB meyve üreticilerine 2018 Haziran ayına kadar 70 milyon euro destekleme sağlanacak.

Haberrus