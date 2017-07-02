"Akkuyu da olduğu gibi, Türk Akımı için de yeni hissedarlar bulunabilir"

Gazprom CEO'su Aleksey Miller, başka şirketlerin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin hissedarı olması ihtimalini değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Gazprom hissedarlarının yıllık toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Miller, inşaatı devam eden Türk Akımı projesine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Miller, "Şu anda Gazprom, bu projenin (Türk Akımı) tek hissedarı. Ancak Avrupa merkezli gaz transfer operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde ortaklarımız Türk Akımı projesinden hisse almaya ilgi gösterdi" dedi.

Türk Akımı'ndan hisse almakla ilgilenen şirketlerin ismini ise vermeyen Miller, şöyle devam etti: "Şu anda bu gibi teklifler üzerinde görüşme yapılmıyor. Zira önceliğimiz bu boru hattının inşaatının tamamlanması. Fakat prensip olarak gaz transfer operatörlerinin Türk Akımı projesinde yer alması ihtimalini değerlendirmeye hazırız."

Rusya, Türkiye'de inşa edeceği Akkuyu Nükleer Santrali'nin de yüzde 49'luk hissesini Cengiz Holding, Kolin ve Kalyon İnşaat şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyuma satmıştı. Rusya'nın bu dev projelerde nakit ihtiyacını karşılamak için hisse satışı yaptığı düşünülüyor.

Haberrus