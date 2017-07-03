Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi
85
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu Tarabya Köşkünde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nde Sergey Şoygu’yu kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
President Erdoğan Receives Russian Defence Minister Shoiguhttps://t.co/r40gR1QgaL pic.twitter.com/BGOzJO6nxE— Turkish Presidency (@trpresidency) 2 Temmuz 2017
Haberrus