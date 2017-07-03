"Putin'in ricasıyla Şoygu buraya geldi, temel gündem Astana toplantılarıydı"

Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ricası üzerine, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İstanbul'a geldiğini, temel gündem maddesinin ise 4-5 Temmuz tarihlerinde Astana’da yapılacak olan Astana toplantıları olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin konuyla alakalı sorusuna Kalın, şöyle yanıt verdi:

"Rusya Savunma Bakanı Sayın Sergey Şoygu, dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından burada Huber’de kabul edildi. Sayın Putin’le iki gün önce yapılan telefon görüşmesinde Sayın Putin’in ricası üzerine Sayın Şoygu buraya geldiler. Ve temel gündem maddemiz yarın ve öbür gün, yani 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Astana’da yapılacak olan Astana toplantılarının üçüncüsünün ana çerçevesiydi. Bildiğiniz gibi Astana süreci, Suriye krizinin sonlandırılması, savaşın bitirilmesi için bizim Rusya’yla beraber başlattığımız son derece önemli bir süreçtir. Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre sürecine ilave olarak yürümekte olan Astana sürecinin detayları burada konuşuldu.

Tabii biz Astana sürecinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, bütün imkânları seferber ederek katkı sunuyoruz. Bu çerçevede bildiğiniz gibi en önemli aşamalardan bir tanesi Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve bu mekanizmanın nasıl işleyeceğine dair bir yol haritasının belirlenmesiydi. Bununla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Dün Rus Bakan da bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettiler. Biz de şu anda teknik heyetlerimiz zaten oraya gittiler. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Millî İstihbarat Teşkilatımızdan teknik heyetler Astana’da bu konuları yarın ve öbür gün detaylı bir şekilde konuşacaklar.

Suriye krizinin artık altıncı, yedinci yılına doğru gittiğimiz şu dönemde bu süreci bir an önce sonlandırmak, siyasi geçiş sürecini gerçekleştirmek, insani yardımları ulaştırmak için yoğun bir çabamız olacak. Astana’daki bu teknik görüşmelerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 marjında büyük ihtimalle Temmuz ayının 8’inde Sayın Putin’le de bir görüşmesi olacak. Orada Astana toplantılarının ilk kararlarını, yani yarın ve öbür gün alınacak neticelerini de tekrar bir değerlendirme imkânı olacak."

Haberrus