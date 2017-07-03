Putin ve Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da bir araya gelecek. İki lider, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali gibi ortak projelerin yanı sıra Suriye'deki işbirliğini de ele alacak.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın G20 zirvesi için gidecekleri Almanya'nın Hamburg kentinde görüşme yapmalarının kesinleştiğini açıkladı.

Uşakov'un açıklmasına göre, iki liderin gündeminde Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santral projeleri ele alınacak. Putin ve Erdoğan Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulması gibi uluslararası konulara da değinecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada Erdoğan ile Putin'in 8 Temmuz'da Almanya'daki G20 zirvesinde büyük ihtimalle görüşeceğini söyledi.

İbrahim Kalın: Astana görüşmeleri sonrası ayın 8'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecekpic.twitter.com/HTREpQZtDS @yigitbulutt — Sevinç (@sevincbeykent) 3 Temmuz 2017

Hamburg'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek G20 zirvesine ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin lideri katılacak.

Haberrus