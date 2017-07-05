Almanya: Rusya ve Türkiye casusluk faaliyetlerini artırdı

Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, 300 sayfalık yıllık raporunda, hafta sonundaki G20 zirvesine katılacak olan ülkelerden Rusya, Çin ve Türkiye'nin Almanya'daki casusluk faaliyetlerini arttırdığını öne sürdü.

Alman haber ajansı DPA'nın verdiği bilgiye göre raporda, "Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörleri olduğu' belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'ye de raporda yer verildi.

Yabancı devletlerin Almanya'daki casusluk faaliyetleri ile ilgili rapor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi için Almanya'ya gelmelerine kısa süre kala açıklandı.

Çin lideri Şi, Moskova'da Vladimir Putin ile görüştükten sonra resmi Almanya ziyareti için Perşembe günü Berlin'e gidecek.

Alman Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda Almanya'ya yapılan siber saldırılarla ilgili olarak en çok Rusya ve Çin'in adları geçiyor.

"MİT Almanya'daki Türk muhaliflerin peşinde"

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda, ülkedeki Türk kuruluş ve resmi temsilcileri kanalıyla Türk toplumu kadar Alman kamuoyu üzerinde de etki yaratmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncelikli görevinin ise muhalifler ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış olan PKK hakkında bilgi toplamak olduğuna da rapordu yer veriliyor.

Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında bu ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmasına Almanya Hükümeti tarafından izin verilmemesi iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı.

Haberrus, Deutsche Welle Türkçe