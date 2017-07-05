Putin ve Trump'ın ilk defa yüz yüze görüşeceği tarih kesinleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk defa yüz yüze görüşeceği tarih belli oldu.

İki lider, 7 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg şehrindeki G20 zirvesinde bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Ayın 7'si üzerinde anlaşıldı" diye yanıt verdi.

Uşakov daha önce Putin ve Trump'ın ilk defa yüz yüze görüşmesinin Almanya'nın Hamburg kentinde G20 zirvesinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Fakat görüşmenin net tarihi belirtilmemişti.

Hamburg'daki G20 zirvesi 7-8 Temmuz'da düzenlenecek.

Rusya lideri Putin, Hamburg'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberrus