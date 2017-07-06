Erdoğan ve Putin'in diktatör olarak gösterildiği pankarta tepki

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya’da Başbakanlık binası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in "diktatör" olarak gösterildiği eyleme tepki göstererek, Alman Dışişleri Bakanlığı’na acil kodlu bir nota iletti.

Konuyla ilgili açıklama Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapıldı. Açıklamada, 3 Temmuz Pazartesi günü Berlin'de Başbakanlık binası önünde bir podyum üzerine çıkarılan arabanın önüne, Erdoğan, Putin ve Suudi Kral'ın resminin de bulunduğu, "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı bir pankart açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Federal Başbakanlık önünde ve güvenlik güçlerinin korumasında bu tür şiddet içerikli bir eyleme müsade edilmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değildir. Toplumların barışı ve ortak değerlerin korunması gereken hassas bir dönemde nefrete ve şiddete teşvik etmeye müsait bu tür eylemlerin barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. Bu kapsamda T.C. Berlin Büyükelçiliği olarak Alman Dışişleri Bakanlığına acil notuyla bir yazı gödererek bu tür şiddet içerikli eylemlerin kabul edilemez olduğu ve konuya ilişkin duyulan derin rahatsızlık bildirilmiştir" denildi.