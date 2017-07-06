ABD: Rusya’nın Suriye’de özel bir sorumluluğu var

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye konusunun, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli konu başlıklarından biri olacağını söyledi.

AA’nın haberine göre Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın Suriye’deki gelişmelerde rolü olduğunu savunan Tillerson, "Rusya, bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğa sahiptir." ifadesini kullandı.

Açıklamasında Suriye'deki savaşlarının IŞİD ile olduğunun altını çizen Tillerson, sahadaki tüm taraflara "aralarında çatışmaya girmeme" ve "belirlenmiş olan çatışmasızlık ve ayrışma alanlarına uygun davranma" çağrısında bulundu.

Anlaşmazlıklara rağmen ABD ile Rusya'nın Suriye'de attıkları adımları koordine edecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tillerson, "İstikrarı sağlamak için mükemmel seçenekler olmasa da IŞİD veya diğer terör örgütlerinin yeniden canlanmasına karşı tüm ihtimalleri kullanmalıyız." dedi.

Haberrus