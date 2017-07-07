AP: Akkuyu Nükleer Enerji Santrali bölgesi, güçlü depremlere eğilimli

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Türkiye'de inşa edeceği Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinden vazgeçilmesini talep etti.

Öte yandan AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu da 64'e karşı 477 oyla kabul etti.

Raporda, "AP, Türkiye hükümetini Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımına dair planlarını durdurması çağrısında bulunuyor" denilirken, santralin yapımına karar verilen bölgenin güçlü depremlere eğilimli olduğu belirtildi.

Söz konusu tehlikenin yalnızca Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm Akdeniz bölgesine karşı bir tehdit olduğu öne sürüldü.

Rusya'dan cevap gecikmedi

AtomInfo haber portalının Genel Yayın Yönetmeni Aleksandr Uvarov, AP'nin Türkiye'ye Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesini durdurma çağrısının, santralin yapımına karar verilen sahanın gerçek bir deprem tehlikesi taşımasına bağlı olmayıp, yalnızca AB'nin siyasi-ekonomik çıkarlarının düzleminde bulunduğunu ileri sürdü.

Haberrus