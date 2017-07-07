Lavrov, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi: Çok somut konularda anlaşma sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 2 saati aşkın süren görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, yarım saat geçmesi planlanan görüşme 2 saate uzadı. Lavrov, liderlerinin sadece fikir alışverişi için değil, çözüm bulmak için görüştüğünü belirterek, "Bu durumda görüşmenin süresi önem taşımıyor" dedi.

Lavrov, "Gerçekten çok uzun ve yapıcı bir görüşmeydi. Rusya ve ABD başkanlarının öncelikle ülkelerinin ulusal çıkarlarını düşündüğü ve bu çıkarları, çatışmacı senaryoları oynamak değil, durduk yerde sorun çıkarmak değil karşılıklı yarar sağlayacak anlaşmaları aramakta gördüğü teyit edildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, bu yapıcı mecrada Suriye, Ukrayna, Kore ve siber güvenlik konularının değerlendirildiğini kaydeden Lavrov, "Çok somut konularda anlaşma sağlandı" dedi.

Lavrov, "Bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da Rusya, ABD ve Ürdün'ün uzmanları çalışmalarını tamamladı. Suriye'nin güneybatısındaki Der'a, Kuneytra ve Süveyde bölgelerinde gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına dair memorandumu onayladı. Bu bölgelerde 9 Temmuz öğle saat 12.00'den itibaren ateşkes yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD'nin ateşkese uyulması konusundaki sorumluluğu üstlendiklerini belirten Lavrov, güvenlik bölgelerinde ilk başlarda güvenliğin, ABD ve Ürdün'ün koordinasyonu ile askeri polis tarafından sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Haberrus