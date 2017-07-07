Merkel'den Putin'e 'güleryüzlü' karşılama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman Başbakan Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G20'nin açılış zirvesinde güleryüzle karşıladığı söyledi.

Peskov, "Birbirlerini çok güzel karşıladılar. Merkel, bu organizasyonun (G20) güleryüzlü ev sahibi. Putin'i karşıladı ve daha sonra beraber diğer ülke liderleriyle buluştular." diye ifade etti.

Putin ve Merkel, G20'nin açılış töreninde karşılıklı gülerek tokalaştı. Fotoğraf çekilirken de aralarında konuşan iki lider, kameralara gülerek poz verdi.

G20 zirvesi bu yıl Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen sonra gelen putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk defa yüz yüze bugün görüşecek.

Haberrus