Trump-Putin görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor.

Putin'le bir araya gelmekten memnun olduğunu ve Rus liderle konuşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, Putin'le bir arada bulunmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

Putin de, Trump'la tanıştığına memnun olduğunu ve görüşmenin sonuç vermesini umduğunu kaydetti.

"Its an honor to be with you," President Trump tells Russian President Vladimir Putin. https://t.co/EDCfaE0kOl pic.twitter.com/qxY5MOZXHE