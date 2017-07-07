Trump-Putin görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor.

Putin'le bir araya gelmekten memnun olduğunu ve Rus liderle konuşmayı büyük bir sabırsızlıkla beklediğini belirten Trump, Putin'le bir arada bulunmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

Putin de, Trump'la tanıştığına memnun olduğunu ve görüşmenin sonuç vermesini umduğunu kaydetti.

"Its an honor to be with you," President Trump tells Russian President Vladimir Putin. https://t.co/EDCfaE0kOl pic.twitter.com/qxY5MOZXHE — ABC News Politics (@ABCPolitics) 7 Temmuz 2017

G20 Zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi açılış töreninde liderleri karşıladı. İlk toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ise ilk temasını gerçekleştirdi.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands during the #G20 Summit in Hamburg, Germany https://t.co/Fdbw0SDSlg pic.twitter.com/VSv2QOoa0A — Reuters Pictures (@reuterspictures) 7 Temmuz 2017

Erdoğan bir süre Trump'la görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, G20 Zirvesi kapsamında yapılan bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de ilk üst düzey temas! ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü" denildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılan bir oturumda, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre görüştü. pic.twitter.com/rejCpJ0w3F — AK Parti (@Akparti) 7 Temmuz 2017

Haberrus