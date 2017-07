Trump: Putin ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya'nın Hamburg kentinde G20 zirvesinde görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından şunları söyledi:

"Bugün dünya liderleriyle olan tüm toplantıları sabırsızlıkla bekliyorum, Vladimir Putin ile görüşmem de dahil. Görüşmek için çok konu var."

Trump ve Putin görüşmesinin bugün saat 16:45'de başlaması ve 1,5 saat sürmesi bekleniyor. Kremlin, geniş kapsamlı bir görüşme yapılacağını ancak zaman kısıtlaması olduğunu söylemişti. Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve çevirmenlerin katılması bekleniyor.

İkilinin, yaptırımlar, Suriye ve Ukrayna krizi gibi konuları ele alması bekleniyor.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸