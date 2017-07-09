Putin ve Erdoğan Hamburg'da bir araya geldi

G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan ve zirve kapsamında ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Türk Akımı, Akkuyu ve Suriye'nin ele alındığını belirtti. Peskov, "Bildiğiniz gibi görüşme oldukça yoğun. Türk Akımı'nın hayata geçirilmesi ve Akkuyu yapımıyla ilgili planlar karşılaştırıldı, Suriye'yle ilgili teke tek ayrı bir sohbet oldu" dedi.

Putin'den Erdoğan'a: duruşunuzu takdir ediyorum

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, görüşme öncesi kısa bir açıklama yaparak Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, "Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz" dedi.

Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak da "İkili ilişkilerimizin tam kapsamlı gelişimi, ilgimizi çeken bazı sorunların çözümü için son zamanlarda birçok şey yapıldı" diten Putin, görüşme kapsamında, ikili ilişkileri tüm yelpazede ele almayı teklif etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. pic.twitter.com/tGRYtmXVFj — AK Parti (@Akparti) 8 Temmuz 2017

Erdoğan ise sözlerine "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi toplantısı yaşıyoruz" diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde… Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma geleceğine inanıyorum"

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Zirvenin düzenlendiği Hamburg Messe Konferans Merkezinde gerçekleşen görüşmeye; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Haberrus